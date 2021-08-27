В Петербурге собаку заперли в ванной и обокрали квартиру

В Петербурге разыскивается неизвестный, который ограбил квартиру в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 августа в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что его квартиру на улице Жени Егоровой обокрали. Вор все все перевернул вверх дном, и собаку запер в ванной.

Злоумышленник вынес из квартиры мужские и женские наручные часы, ноутбук и мужскую куртку, после чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при содействии следователей в кратчайшие сроки удалось установить и задержать предполагаемую преступницу — 56-летнюю женщину с судимостями за кражу, у которой нет регистрации в Петербурге.