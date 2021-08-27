Setl Group сдал жилой комплекс «Статус у Парка Победы»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию жилой комплекс «Статус у Парка Победы» в Московском районе Петербурга. ЖК находится в престижном, обжитом квартале в шаговой доступности от парка и большого ТРК с кинотеатром. Вместе с жилыми домами сдана современная начальная школа с детским садом.

Жилой комплекс отличается стильным архитектурным решением. Для оформления фасадов зданий использована концепция контрастных цветовых сочетаний. Навесной вентилируемый фасад украсил керамогранит белого цвета и двух коричневых оттенков: темного и молочного шоколада. Необычная и привлекающая внимание асимметрия подчеркнута «разбегом» окон, которые местами находятся на разном расстоянии друг от друга. Такой прием распространен в скандинавской архитектуре.

Восемь 12-этажных корпусов ЖК находятся относительно друг друга таким образом, что формируют уютные и полностью благоустроенные внутренние дворы. Здесь разместились зоны отдыха, спортивные площадки, а также новые игровые зоны SetlKids с эксклюзивным оборудованием, разработанным совместно с детскими психологами специально для холдинга. Во дворах есть разнообразные игровые комплексы с деревянными элементами, мостиками, горками и лесенками. Тут появились искусственные холмы-геопластика с развивающими тоннелями внутри и интересными зацепами для лазания снаружи, качели-гнезда, развивающие тренажеры для детей.

Один из внутренних дворов украшает маяк – игровой комплекс с иллюминаторами, горками, лесенками и трубами для «лазания».

Изюминкой проекта стала большая спортивная зона с полем для минифутбола и площадкой для занятий спортом на открытом воздухе. Здесь можно поиграть в баскетбол, волейбол, настольный теннис. На территории установлены скамья для пресса и турники.

Дворы проекта просторные и зеленые. Садовники уже высадили и продолжат высаживать осенью, в наиболее благоприятный для этого период, деревья: остролистные клены, повислые березы, сосны, клены Гиннала, ели. Украшением дворов стали канадская ирга, сирени, яблони, пурпурные ивы, альпийская смородина, спиреи разных видов, барбарисы, горные сосны и можжевельник.

Жилой комплекс «Статус» построен в престижном Московском районе, в шаговой доступности от Парка Победы. В нескольких минутах ходьбы находится Московский проспект с его развитой коммерческой и транспортной инфраструктурой. 15 минут на машине займет дорога до центра города и столько же – до аэропорта «Пулково».

Через дорогу от жилого комплекса находится ТРЦ «Радуга» с сетевыми магазинами, ресторанным двориком и кинотеатром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга открылся новый современный детский сад с бассейном и даже метеоплощадкой.