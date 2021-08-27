В Петербурге задержан виновник ДТП, в котором пострадала женщина

В Петербурге задержан виновник ДТП, в котором пострадала женщина
Место происшествия. Фото: google.ru/maps

В Петербурге задержан водитель, который сбил женщину на остановке. Дорожный инцидент произошел утром 23 августа у дома 39 корпус 1 по улице Бухарестской.

По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген поло», двигаясь от улицы Турку в направлении проспекта Славы, не справился с управлением, пробил разделительное ограждение и вылетел на трамвайную остановку, где в этот момент находились люди.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в результате ДТП пострадала 51-летняя работница травматологического пункта городской поликлиники. Женщина получила переломы обеих ног. Виновник аварии покинул место происшествия. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец средне-азиатской республики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Последнюю машину разорвало в клочья.

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