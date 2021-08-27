Задержан петербуржец, похитивший у подростка телефон и перчатки

Задержан петербуржец, похитивший у подростка телефон и перчатки
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга по «горячим следам» задержали мужчину, который похитил у подростка мобильный телефон и перчатки.

Преступный инцидент произошел в четверг, 26 августа. В полицию обратился 30-летний мужчина с заявлением о том, что около 12:00 у одного из домов по Елецкой улице неизвестный ударил рукой по плечу его несовершеннолетнего брата 2007 года рождения, после чего открыто похитил телефон «Ксиоми» и велосипедные перчатки из его рюкзака.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу, сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей.

Спустя 10 минут подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Похищенное изъято. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка похитила у потенциальной невестки своего сына, возбуждено дело.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб похищение телефона


 

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