Чуть не убившего младенца тапком жителя Ленобласти заключили под стражу

Следователи приступил к расследованию избиения годовалой девочки отчимом во Всеволожском районе Ленобласти. Мужчину заключили под стражу.

Инцидент произошел 25 августа во Всеволожске. По версии следствия, 24-летний мужчина избил тупым предметом годовалую дочь своей 20-летней сожительницы. Мамы девочки в момент инцидента не было рядом.

Как сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ, молодой человек испытывал неприязнь к ребенку своей сожительницы.

Судом удовлетворено ходатайство следователя — в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина 1997 года рождения в нанес малышке повреждения, повлекший тяжкий вред здоровью.