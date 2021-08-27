В Ярославле 3-летнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса

В Ярославле 3-летнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса
Кто виноват в трагедии с автобусом, определит следствие. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Ярославле трехлетняя девочка скончалась после того, как её зажало в дверях автобуса «ЛиАЗ». Малышку пытались вытащить, но водитель, не заметив, продолжил движение, и пострадавшая упала, оказавшись прямо под колесами транспорта.

Трагедия произошла в четверг, 26 августа, на автобусной остановке «Улица Елены Колесовой». В результате происшествия девочка получила множественные травмы, несовместимые с жизнью, передает ТАСС сообщение регионального департамента здравоохранения.

По предварительным сведениям, девочку 2018 года рождения, которая ехала с бабушкой, зажало в дверях автобуса при выходе. Пассажиры пытались освободить ребенка, но 62-летний водитель не увидел этого и нажал на газ. Автобус дернулся, и девочка выпала, мгновенно попав под колеса, после чего транспорт переехал несчастную малышку.

Пострадавшая оказалась в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. К сожалению, врачи оказались бессильны.

Региональные правоохранительные органы инициировали проверку, водитель автобуса отстранен от работы на время разбирательства. Известно, что мужчина — уроженец Ярославской области и имеет 19-летний водительский стаж.

Участники группы «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» рассказывают, что погибшая девочка выходила первой, а бабушка не успела за ней. Комментаторы возмущаются невнимательностью водителя и недостаточной технической оснащенностью транспорта: в автобусе не было датчиков или камер, которые помогли бы отследить, когда можно начинать движение.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тюмени нашли убитой пропавшую в конце июня 8-летнюю девочку. Оказалось, что её изнасиловал и задушил местный житель, который затем полтора месяца скрывал тело. Мужчина дал признательные показания и арестован.

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