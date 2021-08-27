В Музее стритарта представили огромный куб, составленный из книг

В Музее стритарта показали работу Романа Матвиенко «Фундамент знаний» — большой куб, составленный из большого числа книг.

Для создания арт-объекта мастер использовал старые книги, которые списали, повредились или просто оказались не нужны своим владельцам. Каждую из сторон куба художник расписал каллиграфией. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Матвиенко назвал сделанный куб «Фундаментом знаний», и выбрал форму куба — как наиболее устойчивую. Автор признался, он первый раз использовал такую технику. Главный посыл работы — напомнить людям о той роли, которую книги играют в формировании нашего сознания.

Работа художника — часть движения «Питер читает», и она тоже напоминает людям, что литература — это не только интересно, но и у старых и никому не нужных книг есть шанс на то, чтоб получить вторую жизнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художник Покрас Лампас продал NFT-работу «10-й пункт Манифеста каллиграфутуризма» за 2,5 млн рублей.