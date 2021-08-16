Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную сумму

Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную сумму
Художник Покрас Лампас посоветовал поклонникам верить в себя. Фото: скрин pokraslampas в Instagram

Художник Покрас Лампас продал NFT-работу «10-й пункт Манифеста каллиграфутуризма» за 2,5 млн рублей. Так, общая сумма продаж частей «Манифеста» стала более 10,5 млн рублей, что стало рекордом для каллиграфа.

Покрас Лампас признался, что это его личный рекорд. Он посоветовал поклонникам верить в себя и работать ежедневно в той сфере, которую человек выбрал для себя. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

Он также посоветовал подписчикам показать этот пост тем, кто не верит в их идеи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский художник и каллиграф Покрас Лампас представил «Манифест Каллиграфутуризма». Первые пункты своего манифеста каллиграфии будущего Покрас опубликовал в своем Instagram-аккаунте. По его словам, он долго искал подходящую форму манифестации. Так, первые части он напечатал в 2020 году.

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