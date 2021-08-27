У «Галереи» появился остановочный павильон

У &#171;Галереи&#187; появился остановочный павильон
Остановочный павильон на Лиговском проспекте. Фото: скриншот "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте"

В Петербурге на Лиговском проспекте появился остановочный павильон. Теперь горожанам не придется ждать общественный транспорт под открытым небом.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Остановка появилась рядом с торговым комплексом «Галерея».

Как сообщил Peterburg2 со ссылкой на соцсети, жители Центрального района признались, что добиваться от властей монтажа остановки им пришлось в течение нескольких лет.

Теперь укрыться от дождя и ветра петербуржцы и гости города смогут в удобном павильоне, оснащенном камерами видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что остановки общественного транспорта лишились жители Кировского района. Ее уничтожи легковой автомобиль.

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У «Галереи» появился остановочный павильон