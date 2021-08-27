В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня Сибири

В Государственную думу внесли законопроект о праздновании в стране Дня Сибири. Праздник хотят отмечать восьмого ноября.

Традиция отмечать День Сибири возникла еще в конце в XIX века, когда восьмого ноября по новому стилю праздновали победу дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме обратили внимание на роль Сибири в истории, экономическом и культурном развитии страны. В Сибири добывается 60% нефти, 85% российского природного газа, 75 процентов угля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти больших городов, которые станут экономическими центрами. Инициативы поддержат развитие, которое было заложено в СССР с учетом потенциала Сибири.