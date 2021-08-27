Абрамченко поддержала инициативу Шойгу о строительстве городов в Сибири

Абрамченко поддержала инициативу Шойгу о строительстве городов в Сибири
В качестве территорий для реализации этих проектов рассматривают Туву,  Красноярский край, Хакасию, Иркутскую область. Фото: pixabay

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти больших городов, которые станут экономическими центрами.

Инициативы поддержат развитие, которое было заложено в СССР с учетом потенциала Сибири. Это развитие отдельных кластеров — промышленных и научных, отметила Абрамченко. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве территорий для реализации этих проектов рассматривают Туву, Красноярский край, Хакасию, Иркутскую область. Абрамченко обратила внимание на то, что нужна комфортная среда. Это значит, никаких экологических проблем, должно быть новое жилье и среда, в которой люди захотят жить и работать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что в Сибири нужно построить около четырех больших городов, которые стали бы экономическими центрами.

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