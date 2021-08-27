Лавров высказался об открытии границ с Италией

Лавров высказался об открытии границ с Италией
Фото: kremlin.ru

Россия рассчитает на скорейшее возобновление полноценного авиасообщения с Италией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление Лавров сделал в пятницу, 27 августа, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. По словам главы дипведомства, российская сторона ожидает постепенного снятия карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Однако пока из РФ в Италию можно прилететь только по работе, на лечение или в экстренных случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 августа Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Соответствующее решение принял оперштаб еще в середине месяца.

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