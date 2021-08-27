Росприроднадзор по СЗФО оштрафовал ФГУП «СКТБ «Технолог» за загрязнение реки Славянки

Данные работы проведены без соответствующих согласований. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Данные работы проведены без соответствующих согласований. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Росприроднадзора по СЗФО привлек к административной ответственности ФГУП «СКТБ «Технолог» за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод и изменение берега реки Славянка с использованием размываемых грунтов в Невском районе Санкт-Петербурга.

Компанию оштрафовали на 295 тысяч рублей. В адрес организации внесли представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас подсчитывают вред, причиненный водным объектам сбросом сточных вод с превышением концентраций БПК5, аммоний-ионом, ХПК, свинцом, нефтепродуктов. Об этом сообщает Росприроднадзор по СЗФО.

Ранее с жалобой обратились жители МО «Рыбацкое». Они рассказали о сбросе в апреле 2021 года стоков с химическим запахом с территории ФГУП «СКТБ «Технолог» в ручей, впадающий в реку Славянка.

Информация подтвердилась. Результаты лабораторного исследования выявили превышения по ряду показателей. Специалисты зафиксировали новое экологическое нарушение. Организация провела работы по планировке берегового склона размываемым грунтом. Размываемые грунты динамичны и имеют способность разрушаться под влиянием водотока.

Организация заменила трубы выпусков, удлинив их. Это и привело к заглублению труб на расстоянии 1,5-2 метров от берега. Данные работы проведены без соответствующих согласований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга в реке Карповке заметили неизвестные вещества.