Россиян предупредили о заморозках в конце августа

Так, в субботу, 28 августа температура воздуха опуститься до -2 в Челябинской, Свердловской и Костромской областях. Похолодает в республике Карелии и в Пермском крае. А в Забайкальском крае на этих выходных столбики термометров опустятся до -3. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.