Россиян предупредили о заморозках в конце августа

Россиян предупредили о заморозках в конце августа
Специалисты отмечают, заморозки продлятся до воскресенья или понедельника. Фото: pixabay.com
В некоторых регионах России в конце лета ожидаются заморозки.
Так, в субботу, 28 августа температура воздуха опуститься до -2 в Челябинской, Свердловской и Костромской областях. Похолодает в республике Карелии и в Пермском крае. А в Забайкальском крае на этих выходных столбики термометров опустятся до -3. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Специалисты отмечают, заморозки продлятся до воскресенья или понедельника.
Холоднее всего будет в Якутии: ночью температура может упасть до -5, возможен мокрый снег.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 28 августа, в Петербурге ожидается потепление. Петербуржцев ждет подходящая погода для прогулок и загородных поездок. Осадков не предвещается. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.
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