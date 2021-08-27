В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов

В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов
Погода будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 28 августа, в Петербурге ожидается потепление. Петербуржцев ждет подходящая погода для прогулок и загородных поездок. Осадков не предвещается.

Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +12…+14 градусов, днем столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.

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В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов