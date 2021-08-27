Пляж в парке 300-летия Санкт-Петербурга на два года закрывают на реконструкцию

Один из самых больших пляжей в Северной столице через неделю закроют на благоустройство.

Так, территория пляжа отчуждается от парка и передаётся на условиях договора аренды на благоустройство территории АО «Зенит Арена». Администрации парка стало известно об этом накануне. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Благоустройство пляжа начнётся первого сентября и продлится до 2023 года. «Газпром» хочет построить три флагштока в парке 300-летия Санкт-Петербурга высотой 150 метров каждый между «Газпром Ареной» и «Лахта Центром».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор по Петербургу проверил пляжи города и пришел к выводу, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам. Так, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.