Пляж в парке 300-летия Санкт-Петербурга на два года закрывают на реконструкцию

Пляж в парке 300-летия Санкт-Петербурга на два года закрывают на реконструкцию
"Газпром" хочет построить три флагштока в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Один из самых больших пляжей в Северной столице через неделю закроют на благоустройство.

Так, территория пляжа отчуждается от парка и передаётся на условиях договора аренды на благоустройство территории АО «Зенит Арена». Администрации парка стало известно об этом накануне. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Благоустройство пляжа начнётся первого сентября и продлится до 2023 года. «Газпром» хочет построить три флагштока в парке 300-летия Санкт-Петербурга высотой 150 метров каждый между «Газпром Ареной» и «Лахта Центром».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор по Петербургу проверил пляжи города и пришел к выводу, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам. Так, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.

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