В Индонезии нашли останки женщины неизвестного человеческого рода

В Индонезии на острове Сулавеси шесть лет назад обнаружили останки женщины. Их нашли в одной из пещер.

В журнале Nature опубликовали материал, согласно которому останки женщины принадлежат роду, который ранее известен не был.

Исследователи добавили, что до этого было известно только два генома людей с этого острова.

Исследователи думают, что женщина скончалась еще 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Ученые также сделали анализ ДНК, который показал, что девушка принадлежала к роду аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Однако такой же ген, как у этой девушки, досель не находили.

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