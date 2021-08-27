Симптомы COVID-19 могут до года сохраняться у переболевших

Симптомы COVID-19 могут до года сохраняться у переболевших
Врачи уверяют, каждый третий пациент продолжает жаловаться на отдышку. Фото: pixabay

Часть переболевших ковидом, испытывают некоторые симптомы болезни спустя долгое время.

Большинство признаков ковида исчезает в течение года, но половина переболевших продолжает испытывать хотя бы один такой симптом. Врачи уверяют, каждый третий пациент продолжает жаловаться на отдышку. Такие результаты демонстрируют китайские ученые, в исследовании которых приняли участие 1 276 переболевших. Об этом сообщает The Lancet.

Также у некоторых сохраняются нарушения легких. Особенно у тех, кто перенес тяжелую форму вируса. Частым постковидным синдромом были названы хроническая усталость, слабость в мышцах, а также изменение вкусов (непереносимость яиц, курицы и других продуктов).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России выделило свыше 7,827 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19.

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