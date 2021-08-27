Правительство выделило еще более 7,8 млрд на выплаты медикам

Средства будут направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам. Фото: комитет по здравоохранению

Средства будут направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство России выделило свыше 7,827 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации сегодня, 27 августа. Выделенные средства получит Минздрав.

После сумма будет направлена на обеспечение выплат за дополнительную нагрузку и компенсацию расходов, связанных с оплатой отпусков медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации медработников за борьбу с COVID-19. Восемь врачей были награждены главой государства посмертно.