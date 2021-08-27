Правительство выделило еще более 7,8 млрд на выплаты медикам

Правительство выделило еще более 7,8 млрд на выплаты медикам
Средства будут направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство России выделило свыше 7,827 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации сегодня, 27 августа. Выделенные средства получит Минздрав.

После сумма будет направлена на обеспечение выплат за дополнительную нагрузку и компенсацию расходов, связанных с оплатой отпусков медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации медработников за борьбу с COVID-19. Восемь врачей были награждены главой государства посмертно.

выплаты медикам Кабмин коронавирусная пандемия


 

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