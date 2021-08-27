В аэропорту Пулково вечером 27 августа задержали три самолета

Вечером 27 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Курска, Москвы и Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс до Курска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 17:00, однако время вылета сдвинули на 22:00.
Также задерживают рейс до Москвы. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 17:45, но по факту ждать придется до 23:45.
Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Воронежа, который обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Вылет был назначен на 21:50, но его отложили до 02:20.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.