В аэропорту Пулково вечером 27 августа задержали три самолета

Вечером 27 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Курска, Москвы и Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Курска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 17:00, однако время вылета сдвинули на 22:00.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 17:45, но по факту ждать придется до 23:45.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Воронежа, который обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Вылет был назначен на 21:50, но его отложили до 02:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.