В Германии «Газпрому» предложили продать «Северный поток — 2»

В Германии &#171;Газпрому&#187; предложили продать &#171;Северный поток — 2&#187;
"Северной поток — 2" протянут из РФ в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Фото: Nord Stream 2 AG

Чиновники из Германии предложили «Газпрому» реализовать «Северный поток — 2». Продать, по их мнению, его можно иному сертифицированному оператору. Это даст возможность миновать газовую директиву Евросоюза.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь информацию от немецких чиновников.

По новым правилам газовой директивы Европейского союза, трубопровод, который «входит» на землю ЕС должен либо частично заполняться другим поставщиком, либо та его часть, что находится на территории Европейского союза, должна принадлежать иной компании.

Компания, как известно, все также не поддерживает такую позицию. Сообщается, что совсем скоро будут известны ее дальнейшие действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван срок завершения работ на последнем участке «Северного потока-2».

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