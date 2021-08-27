В Петербурге эвакуировали БЦ «Охта» на Ворошилова

В Петербурге эвакуировали БЦ «Охта» на Ворошилова
БЦ "Охта" эвакуировали в пятницу. Фото: "Яндекс карты"

Горожан пришлось эвакуировать в связи с пожаром, который произошел на втором этаже бизнес центра «Охта».

В Петербурге в Невском районе города 27 августа провели экстренную эвакуацию бизнес-центра «Охта». Об этом сообщает «Фонтанка».

Деловой центр на Ворошилова дома 2 осмотрели работники экстренных служб. Помощь оказывали кинологи с собаками.

Информация о происшествии поступила на дежурный пульт МЧС примерно в пять часов после полудня.

Оказалось, что задымление случилось на первом этаже БЦ, однако само возгорание случилось в подсобке этажом выше.

На улицу пришлось вывести 250 человек. Спасателям удалось потушить пожар только через 30 минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в бизнес-центре в Выборгском районе.

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