Под утро спасатели тушили пожар в бизнес-центре в Выборгском районе

Под утро 27 августа в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:00. Спасатели тушили пожар улице Лисичанская, д.6.

На пятом этаже здания бизнес-центра Инком, в офисном помещении площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади шесть квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 04:24.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.