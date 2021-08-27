Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому с диагнозом COVID

Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» находится в коме. Ему поставили диагноз COVID-19.

Как сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети «ВКонтакте» 27 августа, у 48-летнего Владимира Бурдина диагностировано 80% поражение легких.

Так сказались осложнения от коронавируса на организме Владимира Бурдина.

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», — написано на стене VK-сообщества.

Брат музыканта заявил в комментариях к посту, что Владимир Бурдин в настоящий момент пребывает в крайне тяжелом состоянии. У него поражены 80% поражения легких.

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