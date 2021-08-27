Пожар в больнице Ярославля: погибло три человека

В Ярославле в больнице произошел пожар. Фото: Baltphoto

В Ярославле в больнице произошел пожар. Фото: Baltphoto

С пожаром удалось справиться еще до прибытия спасателей МЧС.

Как сообщает ТАСС 27 августа, в больнице Ярославля № 3 произошло возгорание. Три пациента скончались.

По некоторой информации, огонь произошел на втором этаже медучреждения. Три человека скончались, потому как на некоторое время выключились аппараты искусственной вентиляции легких.

«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ», — указал источник агенства.

С огнем получилось справиться еще до того, как на место случившегося приехали экстренные службы. В данный момент специалисты пытаются понять, почему случился пожар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар у баз отдыха в Свердловской области распространился на 240 га.