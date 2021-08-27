14-летний подросток влетел в автомобиль на Пулковском

В том, что 14-летний парень врезался в машину, очевидец считает виноватыми родителей этого мальчика.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Мотосолидарность», в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний отправился в больницу на скорой. Мальчик получил травмы средней тяжести.

Так, в Московском районе Петербурга, вечером, 27 августа, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

Мотоцикл STELS CB200 без номеров врезался в стоявшую на светофоре машину. За рулем двухколесного транспорта оказался 14-летний подросток.

Очевидец случившегося сообщил 78.ru., что родители парня уже знают о произошедшем. И кроме того, считает свидетель, отчасти в ДТП виноваты именно они.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Девятка» ударила по мотоциклисту на Богатырском проспекте.