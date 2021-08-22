«Девятка» ударила по мотоциклисту на Богатырском проспекте

Авария с мотоциклистом случилась на Богатырском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария с мотоциклистом случилась на Богатырском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Приморском районе Петербурга произошла очередная авария с мотоциклистом.

Как сообщается 22 августа в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», дорожно-транспортное происшествие случилось между ВАЗ-2109 и мотоциклом.

Столкновение было на Богатырском проспекте у дома 13.

В соцсетях также замечают, что происшествий на дорогах с участием мотоциклов в последние дни стало все больше.

«Судя по последним постам мотоциклисты явно спешат закончить сезон пораньше всеми доступными способами», — грустно заключил пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга вечером в четверг, 19 августа, случилось ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Все живы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева.