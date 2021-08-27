В Пулково ночью задержали четыре рейса

В субботу, 28 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Даламана, Калининграда, Владивостока и Иркутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
С вылетом задерживают рейс до Даламана. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 02:00, однако время вылета сдвинули.
Далее с опозданием вылетит рейс Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 06:00.
Также задерживают рейс до Владивостока. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 11:10.
Кроме того, позже положенного отправится воздушное судно до Иркутска. Самолет должен был подняться в небо в 12:50.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.