Перечислены льготы для россиян старше 70 лет

Пенсионеры от 80 лет могут не платить за капремонт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионеры от 80 лет могут не платить за капремонт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне, достигшие возраста 70 лет, могут со скидкой оплачивать взносы за капремонт. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, льготы и доплаты пенсионерам старше указанного возраста можно разделить на федеральные и региональные. Первые — для всех пенсионеров, а вторые могут отличаться.

Финогенова рассказала агентству «Прайм», что неработающие пенсионеры от 70 лет, в частности, вправе получить скидку в 50% на оплату взносов за капремонт, если жилье находится в собственности и отсутствует задолженность. Достигшие 80-летнего возраста россияне не должны платить за капремонт.

Касательно федерального уровня, все пожилые россияне освобождаются от налога на жилье, машиноместа, гаражи, хозяйственные постройки до 50 “квадратов”. На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со следующего года в России пенсионерам будет назначаться новая социальная выплата размером до минимального прожиточного уровня в регионе.