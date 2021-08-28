Мужчина избил знакомого ради мобильного телефона в Ленобласти

Полиция задержала мужчину, ограбившего знакомого в Выборгском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 26 августа. На следующий день в отдел полиции обратился 49-летний мужчина с заявлением о том, что в лесном массиве возле поселка Кирилловское знакомый, избив его, похитил у него мобильный телефон, после чего скрылся

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и обласи, 27 августа в 19:00 полицейские задержали 49-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Его поймали у дома №52 по улице Шалавина в поселоке Рощино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге.