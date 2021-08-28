В Петербурге задержали стрелка из Полежаевского парка

В Петербурге задержали стрелка из Полежаевского парка
Полежаевский парк. Фото: gov.spb.ru

В хулиганстве подозревается 55-летний мужчина.

В Санкт-Петербурге задержали 55-летнего мужчину, который стрелял из оружия в Полежаевском парке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел на улице Авангардной. 54-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что видела, как мужчина стреляет средь бела дня из оружия прямо в парке. На данный момент подозреваемый задержан – им оказался 55-летний местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга дал два года условно за стрельбу в общественном месте. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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