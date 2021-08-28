В Шушарах осенью откроется отделение детской поликлиники

Ожидается, что учреждение заработает уже в октябре.

В Шушарах готовится к открытию отделение детской поликлиники №49. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет про учреждение, которое обустраивается в Вилеровском переулке. Там власти на средства городского и федерального бюджета выкупили встроенные помещения в новом жилом доме. На данный момент проведена отделка, закуплено медицинское оборудование и компьютеры. В отделении будут работать 14 врачей и медицинских сестер.

«Помимо участковых врачей в поликлинике будет работать офтальмолог. Оборудован кабинет охраны зрения. Также есть прививочный кабинет и зал лечебной физкультуры»,

— говорится в сообщении.

Ожидается, что отделение заработает уже в октябре 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино осенью начнут строить новую поликлинику.