В Романовке школьница напилась до потери сознания

В Романовке школьница напилась до потери сознания
Подросток угодила в больницу после вечеринки. Фото: pixabay

Девушка находится в тяжелом состоянии после распития алкоголя.

Во Всеволожском районе госпитализировали девочку-подростка, находящуюся без сознания. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает 47news.

Инцидент случился в поселке Романовка. Оттуда в больницу отвезли 15-летнюю девушку. По предварительным данным, подросток выпивала со знакомыми, после чего ей стало плохо. На состояние девочки обратили внимание родители подруги. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудники правоохранительных органов разбираются, как такое могло произойти и почему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии из-за суррогатного алкоголя умерли двое мужчин. Еще шестеро находятся в больнице с отравлением.

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