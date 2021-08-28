Звезда Comedy Woman Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца

Звезда Comedy Woman Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца
Басков поделился видео со свадьбы. Фото: скриншот Instagram

Избранник артистки на 13 лет моложе нее.

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив сегодня, 28 августа, вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Об этом сообщает «СтарХит».

Торжество состоялось в отеле Hyatt Regency в центре Москвы. Поздравить молодых приехали Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков и другие знаменитости.

Напоминаем, что Маджи на 13 лет моложе своей избранницы, которая в эту субботу отметила свое 50-летие. Он является советником президента Итало-российской торговой палаты, а также директором по маркетингу и членом правления Mikro Kapital Group.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ида Галич не собирается больше выходить замуж. Блогер недавно развелась и всем интересно, планирует ли она свадьбу.

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Звезда Comedy Woman Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца
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