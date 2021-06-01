Ида Галич не собирается больше выходить замуж

Ида Галич не собирается больше выходить замуж
Блогер Ида Галич. Фото: www.instagram.com/galichida

Блогер недавно развелась и всем интересно, планирует ли она свадьбу.

Блогер Ида Галич призналась, что не планирует во второй раз выходить замуж. Такое заявление она сделала после недавнего развода в своих сторис в Instagram.

Подписчики спросили у Галич, должен ли быть богатым ее будущий супруг. Блогер отметила, что не планирует выходить замуж и не считает, что нужно все измерять деньгами. Она рассказала, что на самом деле важно – восхищаться своим возлюбленным.

«Он может быть и простым программистом, кайфующим от своих действий. Я буду в восторге от его горящих глаз»,

— подчеркнула Галич.

Блогер подчеркнула, что не мешает бывшему супругу Алану Басиеву видеться с их общим сыном, но сейчас он слишком занят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телеведущая Ида Галич намерена отсудить у застройщика более полумиллиона рублей.

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