Электрик, трогающий интимные места детей сожительницы, отправился в СИЗО

Мужчина якобы принимал ванну с двумя дети – мальчиком и девочкой 5-6 лет.

Выборгский районный суд избрал меру пресечения для 43-летнего мужчины, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он отправится в СИЗО до 26 октября 2021 года. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что мужчина, работающий электриком, проживал с супругой и двумя ее маленькими детьми. В какой-то момент малыши рассказали маме, что их новоиспеченный отец принимает с ними ванну и трогает за интимные места. Пострадавшие – девочка и мальчик 5-6 лет.

Мужчина отрицает свою вину и выступал против ареста. Он уверял, что ему нет смысла скрываться от следствия, так как скрывать нечего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемого в педофилии задержали на Фермском шоссе.