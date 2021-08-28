Стало известно о смерти народного артиста РСФСР Романа Громадского

Стало известно о смерти народного артиста РСФСР Романа Громадского
Громадский умер в 80 лет. Фото: "Балтийский дом"

Актер скончался в возрасте 80 лет.

Народный артист РСФСР, театральный актер Роман Громадский умер на 81-м году жизни. Об этом сегодня, 28 августа, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Такой информацией поделился сын артиста. Напоминаем, что Громадский успел поработать в Театре имени Ленсовета, а также в «Балтийском доме».

Актер известен своими ролями в таких спектаклях, как «Разгром», «Вся его жизнь», «Деньги для Марии», «Кентавры», «По ком звонит колокол», «C любимыми не расставайтесь», «Фауст».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерла народная артистка России Наталья Исаева. Актриса скоропостижно скончалась после болезни. Кировскому драматическому театру Исаева отдала 38 лет.

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