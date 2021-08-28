В Павловске девять спасателей тушили гараж

В субботу, 28 августа, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 18:51. В Павловске на улице Артиллерийская, д. 7 вспыхнул гараж.

В цельнометаллическом гараже, размером 3х4 метра, выгорела обстановка на всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 19:15. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.