На улице Михаила Дудина в жилом доме загорелся мусор

В субботу, 28 августа, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:40. Спасатели тушили пожар на улице Михаила Дудина, дом 25, корпус 2.

В цокольном этаже жилого дома, в мусоросборнике, загорелся мусор, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 20:53. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга среди ночи загорелась трехкомнатная квартира. Госпитализация потребовалась детям. Возгорание случилось в субботу, 28 августа, в одном из домов на Дальневосточном проспекте.