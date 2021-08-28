Двое детей пострадали в результате квартирного пожара на Дальневосточном

Двое детей пострадали в результате квартирного пожара на Дальневосточном
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Невском районе Петербурга среди ночи загорелась трехкомнатная квартира. Госпитализация потребовалась детям.

Возгорание случилось в субботу, 28 августа, на Дальневосточном проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:06. К месту происшествия оперативно выехали 22 сотрудника на пяти спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило «постельные принадлежности» и распространилось по комнате в 12 квадратных метров. На ликвидацию пожара у спасателей ушло около получаса.

Как сообщил 78.ru, в момент возгорания в квартире находился мужчина с четырехлетней дочерью и десятилетним сыном. Спасаясь от огня им удалось перебраться через балкон к соседям. Детям понадобилась медпомощь, их состояние уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара в больнице Ярославля погибло три человека.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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