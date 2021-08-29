В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна

В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна
Тилль Линдеманн "Любимый город". Фото: скрин клипа "Любимый город".

Руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин сообщил об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Мероприятие должно было пройти 29 августа. В субботу утром к музыканту пришли представители Роспотребнадзора, чтобы сообщить ему о необходимости соблюдать ограничения при проведении фестиваля.

«Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет», — написал Ларин в «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обвинил солиста немецкой рок-группы «Rammstein» Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов. Имеются в виду предметы с цифровыми изображениями.

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