В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна

Руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин сообщил об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Мероприятие должно было пройти 29 августа. В субботу утром к музыканту пришли представители Роспотребнадзора, чтобы сообщить ему о необходимости соблюдать ограничения при проведении фестиваля.

«Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет», — написал Ларин в «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обвинил солиста немецкой рок-группы «Rammstein» Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов. Имеются в виду предметы с цифровыми изображениями.