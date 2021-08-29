В мире коронавирусом заразились более 215,9 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 125 119 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 215 926 290 человек, скончались от вируса 4 493 941 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 38 756 840 человек заразились, 637 241 умер. На втором месте находится Индия: 32 649 947 инфицированных, 437 370 умерли. Следом идет Иран: там вирус подхватили 4 895 448 жителей, умерли 105 901 человек.

Россия переместилась на девятую строчку: в стране зафиксировано 6 766 667 случай инфицирования, скончались от COVID-19 177 679 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемы с дыханием у переболевших COVID-19 могут наблюдаться в течение нескольких месяцев.