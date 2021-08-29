В Роспотребнадзоре назвали длительность проблем с дыханием после COVID

Проблемы с дыханием после COVID-19 могут длиться несколько месяцев. Фото: комитет по здравоохранению

Проблемы с дыханием после COVID-19 могут длиться несколько месяцев. Фото: комитет по здравоохранению

Проблемы с дыханием у переболевших COVID-19 могут наблюдаться в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала замдиректор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, время восстановления зависит от тяжести заболевания, физического состояния организма пациента и наличия сопутствующих заболеваний.

Как сообщил ТАСС, возвращение в прежнюю форму также зависит от объема и регулярности реабилитационных мероприятий для устранения последствий перенесенной болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что часть переболевших ковидом, испытывают некоторые симптомы болезни спустя долгое время.