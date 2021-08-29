На овощебазах Петербурга нашли нелегалов и 400 литров контрафактного алкоголя

На овощебазах Петербурга нашли нелегалов и 400 литров контрафактного алкоголя
Инспекция выявила факты незаконной торговли алкоголем. Фото: ГУ МВД РФ по Петербурге и Ленобласти

Сотрудники полиции Петербурга совместно с ОМОНом Росгвардии провели рейд на Калининской и Софийской овощных базах.

Инспекция проверила документы у более чем у тысячи иностранцев. 256 из них оказались нелегалами — их задержали и доставили в отделение полиции, составлены административные протоколы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу, у одного из иностранцев были изъяты документы с признаками подделки. По данному факту возбудили уголовное дело.

Кроме того, стражи порядка обнаружили на Софийской овощебазе склад с контрафактным алкоголем. В результате правоохранители изъяли 400 литров нелицензированного товара. Владельца склада привлекли к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 50 мигрантов задержали после рейда в Мурино.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти нелегалы новости СПб


 

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