Росстат опубликовал данные по смертности от COVID за июль

Росстат опубликовал данные по смертности от COVID за июль
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В июле число умерших с COVID-19 в России впервые превысило 50 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Росстат.

Так, во второй месяц лета в России зафиксирован 50 421 летальный случай. Предыдущий максимум регистрировался в декабре прошлого года — тогда умер 45 331 россиянин.

По данным ведомства, в июле коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек. В 5 026 случаях болезнь предполагается как основная причина летального исхода. У 1449 умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлекшим развитие осложнений и ускорившим смерть. В 4 844 случаях коронавирус не повлиял на наступление смерти.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге третьи сутки подряд регистрируют рост числа заболевших COVID.

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