В Петербурге третьи сутки подряд регистрируют рост числа заболевших COVID

В Петербурге продолжается рост числа зараженных коронавирусной инекцией, несмотря на прививочную кампанию. Третьи сутки в городе регистрируют рост числа новых пациентов.

Так, за сутки, к 28 августа, в городе выявили более 1,4 тыс. новых зараженных COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с болезнью из городских больниц выписали еще 1 378 человек. 36 зараженных скончались из-за осложнений, вызванных вирусом.

Коэффициент распространения вируса в городе вырос почти в полтора раза. Вместе с этим уже третьи сутки подряд специалисты регистрируют прирост новых пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус подтвердился у 19 492 россиян за сутки. К летальному исходу болезнь привела в 799 случаях, за все время пандемии скончались 180 840 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России зафиксировали 6 863 541 случай заражения коронавирусом в 85 регионах.