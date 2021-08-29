В Петербурге третьи сутки подряд регистрируют рост числа заболевших COVID

В Петербурге третьи сутки подряд регистрируют рост числа заболевших COVID
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжается рост числа зараженных коронавирусной инекцией, несмотря на прививочную кампанию. Третьи сутки в городе регистрируют рост числа новых пациентов.

Так, за сутки, к 28 августа, в городе выявили более 1,4 тыс. новых зараженных COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с болезнью из городских больниц выписали еще 1 378 человек. 36 зараженных скончались из-за осложнений, вызванных вирусом.

Коэффициент распространения вируса в городе вырос почти в полтора раза. Вместе с этим уже третьи сутки подряд специалисты регистрируют прирост новых пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус подтвердился у 19 492 россиян за сутки. К летальному исходу болезнь привела в 799 случаях, за все время пандемии скончались 180 840 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России зафиксировали 6 863 541 случай заражения коронавирусом в 85 регионах.

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