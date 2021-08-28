Коронавирус подтвердился у 19 492 россиян за сутки

Коронавирус подтвердился у 19 492 россиян за сутки
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 492 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 863 541 случай заражения коронавирусом в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 799 случаях, за все время пандемии скончались 180 840 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство России выделило свыше 7,827 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19.

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