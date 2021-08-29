Метеоролог рассказал, когда в Петербурге наступят осенние заморозки

Первые температуры ниже 0 градусов будут зафиксированы у поверхности земли. Фото: pixabay

Первые температуры ниже 0 градусов будут зафиксированы у поверхности земли. Фото: pixabay

Еще две недели в Северной столице будет стоять теплая погода. Метеоролог Юрий Куткевич раскрыл, когда петербуржцам ждать первые заморозки.

Специалист рассказал в беседе с «Невскими новостями», что первые заморозки нагрянут примерно в середине сентября.

«Сейчас у нас такая ситуация складывается в первой половине сентября, что заморозков, по крайней мере, в городе не будет до 15 сентября. С областью немного сложнее», — заявил Куткевич.

Он предположил, что ночные температуры воздуха будут постепенно понижаться и дойдут до 6 градусов тепла. В Ленобласти может быть немного прохладнее, но до минуса пока можно не ждать.

Как уточняет Куткевич, что первые температуры ниже 0 градусов будут зафиксированы у поверхности земли. Они могут наблюдаться уже с конца августа. Однако в целом будет теплее.

Синоптик подытожил, что погода в первой половине сентября будет в пределах климатической нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября.