Жителей Ленобласти поздравили с Днем садовода

Администрация Ленобласти поздравила местных жителей с Днем садовода.

Праздник отмечают сегодня, 29 августа. Власти отметили, что в 47-м региона живет немало увлеченных работами на участках дачников, садоводов и огородников, для которых это не только хобби, но и хорошая возможность обеспечить себя и членов семьи натуральными продуктами.

В пресс-службе правительства области также выразили благодарность за трудолюбие жителей, которые остаются неравнодушными к садоводству и огородничеству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что брусника созрела в лесах Ленинградской области , несмотря на жаркое лето.