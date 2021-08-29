В лесах Ленинградской области созрела брусника

В лесах Ленинградской области созрела брусника
Бруснику любят есть глухари, медведи и барсуки. Фото: скриншот "Каждой твари по паре / Павел Глазков" "ВКонтакте"

Брусника созрела в лесах Ленинградской области , несмотря на жаркое лето. Об этом рассказал автор видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Брусника – излюбленная ягода глухарей и тетеревов, а также ее с огромным удовольствием едят медведи и барсуки. Глазков напомнил о том, что брусника является вечнозеленым кустарничком семейства вересковые:

По словам биолога, в этом году стоит ожидать богатого урожая клюквы, но та еще пока созревает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом. Ближе к концу августа — началу сентября петербуржцы и жители Ленобласти могут отыскать белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, грузди, лисички.

брусника ленобласть павел глазков


 

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