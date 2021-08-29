В лесах Ленинградской области созрела брусника

Брусника созрела в лесах Ленинградской области , несмотря на жаркое лето. Об этом рассказал автор видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Брусника – излюбленная ягода глухарей и тетеревов, а также ее с огромным удовольствием едят медведи и барсуки. Глазков напомнил о том, что брусника является вечнозеленым кустарничком семейства вересковые:
По словам биолога, в этом году стоит ожидать богатого урожая клюквы, но та еще пока созревает.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом. Ближе к концу августа — началу сентября петербуржцы и жители Ленобласти могут отыскать белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, грузди, лисички.